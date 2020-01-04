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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ли Томлин
№17
Нападающий
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Команда
Кардифф
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 янв. 1989 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2014/2015
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Кардифф
2 : 2
Карлайл Юнайтед
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
2
Карлайл Юнайтед
2
был в запасе