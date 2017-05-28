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Олимпиада
Маурицио Пульези
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 дек. 1976 (44) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Сассуоло
3
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Эмполи
2
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Эмполи
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
Эмполи
2 : 3
Наполи
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
2
Наполи
3
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Эмполи
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4
Эмполи
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 0
Удинезе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1
Удинезе
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Эмполи
0
был в запасе
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1
Палермо
0
был в запасе
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2
Эмполи
1
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 0
Эмполи
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3
Эмполи
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1
Милан
4
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Эмполи
0 : 4
Фиорентина
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0
Фиорентина
4
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
14:30
Пескара
0 : 4
Эмполи
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0
Эмполи
4
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Наполи
2 : 0
Эмполи
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2
Эмполи
0
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
Дженоа
0 : 0
Эмполи
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0
Эмполи
0
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:30
Эмполи
0 : 3
Ювентус
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
0
Ювентус
3
был в запасе
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