Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Донис Авдияй
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Косово
Дата рождения
25 авг. 1996 (24) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Базель
2 : 0
Трабзонспор
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Базель
2
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
Трабзонспор
0 : 1
Хетафе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Трабзонспор
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Краснодар
3
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Трабзонспор
2
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур