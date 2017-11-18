Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маурисио (Маурисио дос Сантос Насименто)
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
20 сент. 1988 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:00
Рома
2 : 1
Лацио
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
2
Лацио
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
Беневенто
1 : 5
Лацио
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Беневенто
1
Лацио
5
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Ювентус
1 : 2
Лацио
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
1
Лацио
2
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
6
Сассуоло
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Верона
0 : 3
Лацио
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0
Лацио
3
был в запасе