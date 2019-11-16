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Олимпиада
Крыстиан Белик
№5
Полузащитник
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Польша
Дата рождения
4 янв. 1998 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
Израиль
1 : 2
Польша
57'
57'
57'
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Израиль
1
Польша
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Польша
0 : 0
Австрия
90'
90'
90'
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Польша
0
Австрия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
Словения
2 : 0
Польша
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Словения
2
Польша
0
был в запасе