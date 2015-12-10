Чигози Удоджи
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Болгария
Дата рождения
16 июля 1986 (34) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Рапид
2 : 1
Динамо
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
Динамо
1 : 0
Виктория
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
1
Виктория
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Динамо
1 : 2
Вильярреал
22'
22'
22'
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Вильярреал
4 : 0
Динамо
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вильярреал
4
Динамо
0
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Динамо
0 : 1
Рапид
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Рапид
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур