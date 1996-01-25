Патрик Шик
№14
Нападающий
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Команда
Байер
Гражданство
Чехия
Дата рождения
24 янв. 1996 (25) лет
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
#Серия А
02 сентября 2019, 23:08
«Рома» второй год подряд страдает из-за судей
#Рома
07 марта 2019, 12:10
# новости спорта
Матч Лиги наций между Чехией и Шотландией отменен из-за коронавируса
05 сентября 2020, 10:27