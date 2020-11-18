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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Якуб Брабец
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
6 авг. 1992 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Чехия
2 : 0
Словакия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Чехия
2
Словакия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
Чехия
1 : 0
Израиль
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Чехия
1
Израиль
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 5 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Словакия
1 : 3
Чехия
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Словакия
1
Чехия
3
был в запасе