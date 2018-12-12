Грегори Вютрих
№22
Защитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
4 дек. 1994 (26) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2018 12 дек. 2018 ср 23:00
Янг Бойз
2 : 1
Ювентус
12.12.2018 12 дек. 2018 ср 23:00
минуты: 90' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
Ювентус
1
минуты: 90' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур