Самуэль Афум
№7
Нападающий
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Гана
Дата рождения
24 дек. 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Эвертон
3 : 1
Янг Бойз
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Эвертон
3
Янг Бойз
1
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала