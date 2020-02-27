Матей Митрович
№15
Защитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 нояб. 1993 (27) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Брюгге
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
5
Брюгге
0
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе