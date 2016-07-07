Кассио (Кассио Альбукерке)
№1
Вратарь
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Команда
Риу Аве
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 авг. 1980 (40) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:45
Корк Сити
1 : 1
Линфилд
56'
56'
56'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Корк Сити
1
Линфилд
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд