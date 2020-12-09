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Олимпиада
Боли Болинголи-Мбомбо
№63
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 июля 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2016/2017
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
ПСЖ
5 : 1
Истанбул Башакшехир
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 68' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 68' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
3 : 4
РБ Лейпциг
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 36'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
минуты: 1' - 36' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Истанбул Башакшехир
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 74'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 74' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Манчестер Юнайтед
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
0 : 2
ПСЖ
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 63'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 63' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
РБ Лейпциг
2 : 0
Истанбул Башакшехир
18'
18'
18'
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур