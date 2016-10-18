Никола Сторм
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
30 сент. 1994 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.10.2016 18 окт. 2016 вт 21:45
Брюгге
1 : 2
Порту
18.10.2016 18 окт. 2016 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брюгге
1
Порту
2
был в запасе