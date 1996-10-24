Данило Пантич
№20
Полузащитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 окт. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Бешикташ
2 : 1
Партизан
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
2
Партизан
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Партизан
0 : 4
Бешикташ
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Партизан
0
Бешикташ
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Астерас
2 : 0
Партизан
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астерас
2
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Партизан
0 : 0
Тоттенхэм
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур