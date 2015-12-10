Тасос Цоканис
№19
Полузащитник
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Команда
Астерас
Гражданство
Греция
Дата рождения
2 мая 1991 (29) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Астерас
0 : 4
Шальке-04
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Астерас
0
Шальке-04
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Спарта
1 : 0
Астерас
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Астерас
0
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Астерас
2 : 0
АПОЭЛ
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астерас
2
АПОЭЛ
0
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Шальке-04
4 : 0
Астерас
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
4
Астерас
0
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур