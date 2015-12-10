Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тасос Цоканис
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Астерас
Гражданство
Греция
Дата рождения
2 мая 1991 (29) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Астерас
0 : 4
Шальке-04
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Астерас
0
Шальке-04
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Спарта
1 : 0
Астерас
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Астерас
0
был в запасе
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Астерас
2 : 0
АПОЭЛ
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астерас
2
АПОЭЛ
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
был в запасе
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Шальке-04
4 : 0
Астерас
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
4
Астерас
0
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур