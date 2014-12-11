Херонимо Барралес
№19
Нападающий
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
28 янв. 1986 (35) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Партизан
0 : 0
Астерас
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
0
Астерас
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Астерас
2 : 2
Бешикташ
72'
72'
72'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
72'
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астерас
2
Бешикташ
2
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Астерас
1 : 2
Тоттенхэм
90'
90'
90'
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
90'
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астерас
1
Тоттенхэм
2
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Тоттенхэм
5 : 1
Астерас
89'
89'
89'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
89'
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Тоттенхэм
5
Астерас
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Астерас
2 : 0
Партизан
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астерас
2
Партизан
0
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Бешикташ
1 : 1
Астерас
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
1
Астерас
1
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур