Йоэл Перовуо
№24
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
11 авг. 1985 (35) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Брюгге
2 : 1
ХИК
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 83' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брюгге
2
ХИК
1
минуты: 83' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
ХИК
2 : 1
Торино
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ХИК
2
Торино
1
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Торино
2 : 0
ХИК
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Торино
2
ХИК
0
был в запасе
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ХИК
0
Брюгге
3
был в запасе