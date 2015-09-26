Франсиско Родригес
№68
Полузащитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
14 сент. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 1
Ганновер-96
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1
Ганновер-96
1
был в запасе