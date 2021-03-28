Нико Эльведи
№30
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
30 сент. 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Швейцария
1 : 0
Литва
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швейцария
1
Литва
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Болгария
1 : 3
Швейцария
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1
Швейцария
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур