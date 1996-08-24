Миладин Стеванович
№35
Защитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
11 авг. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Партизан
0 : 0
Астерас
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
0
Астерас
0
был в запасе
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Бешикташ
2 : 1
Партизан
79'
79'
79'
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
2
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Партизан
0 : 4
Бешикташ
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Партизан
0
Бешикташ
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур