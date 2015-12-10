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Евро-2020
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Олимпиада
Неманья Петрович
№5
Защитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
17 апр. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Партизан
1 : 3
Аугсбург
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Аугсбург
3
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
АЗ Алкмаар
1 : 2
Партизан
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
1
Партизан
2
был в запасе
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Аугсбург
1 : 3
Партизан
84'
84'
84'
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аугсбург
1
Партизан
3
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур