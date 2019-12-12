Филип Кляич
№12
Вратарь
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
16 авг. 1990 (30) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Партизан
4 : 1
Астана
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
4
Астана
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
АЗ Алкмаар
2 : 2
Партизан
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
2
Партизан
2
был в запасе