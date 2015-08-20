Гидеон Баах
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
1 окт. 1991 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 20:00
Краснодар
5 : 1
ХИК
18'
18'
18'
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 20:00
18'
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Краснодар
5
ХИК
1
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд