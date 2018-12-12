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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Николас Кастильо
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
14 февр. 1993 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
12.12.2018
12 дек. 2018
ср
23:00
Бенфика
1 : 0
АЕК
12.12.2018
12 дек. 2018
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бенфика
1
АЕК
0
был в запасе
27.11.2018
27 нояб. 2018
вт
23:00
Бавария
5 : 1
Бенфика
27.11.2018
27 нояб. 2018
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Бавария
5
Бенфика
1
был в запасе
07.11.2018
07 нояб. 2018
ср
23:00
Бенфика
1 : 1
Аякс
07.11.2018
07 нояб. 2018
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Аякс
1
был в запасе
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
22:00
АЕК
2 : 3
Бенфика
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
АЕК
2
Бенфика
3
был в запасе
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
22:00
Бенфика
0 : 2
Бавария
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
0
Бавария
2
был в запасе