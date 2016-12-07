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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Фелипе Гедоз
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 июля 1993 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
07.12.2016
07 дек. 2016
ср
22:45
Брюгге
0 : 2
Копенгаген
07.12.2016
07 дек. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Брюгге
0
Копенгаген
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
Лестер Сити
2 : 1
Брюгге
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Лестер Сити
2
Брюгге
1
был в запасе
02.11.2016
02 нояб. 2016
ср
22:45
Порту
1 : 0
Брюгге
02.11.2016
02 нояб. 2016
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Порту
1
Брюгге
0
был в запасе
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
Брюгге
1 : 2
Порту
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
минуты: 79' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брюгге
1
Порту
2
минуты: 79' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
Копенгаген
4 : 0
Брюгге
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
минуты: 79' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Копенгаген
4
Брюгге
0
минуты: 79' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
Брюгге
0 : 3
Лестер Сити
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 78' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Лестер Сити
3
минуты: 78' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур