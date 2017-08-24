Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лоран Де Бок
№28
Защитник
Подписаться
Команда
Сандерленд
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 нояб. 1992 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
АЕК
3 : 0
Брюгге
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЕК
3
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
Брюгге
0 : 0
АЕК
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Брюгге
0
АЕК
0
был в запасе