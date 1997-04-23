Анте Чорич
№19
Полузащитник
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Команда
Альмерия
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
14 апр. 1997 (23) года
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:30
Сассуоло
0 : 0
Рома
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
0
Рома
0
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 21:30
Рома
2 : 0
Ювентус
12.05.2019 12 мая 2019 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2
Ювентус
0
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
Дженоа
1 : 1
Рома
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Рома
1
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1 : 1
Рома
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Рома
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:00
Рома
1 : 0
Удинезе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Удинезе
0
был в запасе
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Рома
2 : 2
Фиорентина
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Фиорентина
2
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
СПАЛ
2 : 1
Рома
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
СПАЛ
2
Рома
1
был в запасе
11.03.2019 11 марта 2019 пн 22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
11.03.2019 11 марта 2019 пн 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2
Эмполи
1
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:30
Лацио
3 : 0
Рома
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
3
Рома
0
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:30
Фрозиноне
2 : 3
Рома
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2
Рома
3
был в запасе
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:30
Кьево
0 : 3
Рома
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0
Рома
3
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:30
Рома
1 : 1
Милан
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1
Милан
1
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:00
Рома
3 : 2
Торино
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Торино
2
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 22:30
Рома
3 : 2
Дженоа
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3
Дженоа
2
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:00
Удинезе
1 : 0
Рома
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Рома
0
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Рома
4 : 1
Сампдория
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
4
Сампдория
1
был в запасе
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 20:00
Фиорентина
1 : 1
Рома
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
1
Рома
1
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 22:30
Наполи
1 : 1
Рома
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
1
Рома
1
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
Рома
0 : 2
СПАЛ
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0
СПАЛ
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:30
Эмполи
0 : 2
Рома
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0
Рома
2
был в запасе