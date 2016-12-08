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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Жереми Таравель
№4
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 апр. 1987 (33) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2014/2015
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
Коньяспор
0 : 1
Гент
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Коньяспор
0
Гент
1
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Гент
3 : 5
Шахтер
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гент
3
Шахтер
5
был в запасе