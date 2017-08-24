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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Леонардо Сигали
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
29 мая 1987 (33) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
Скендербеу
0 : 0
Динамо
44'
44'
44'
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Скендербеу
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
20:00
Динамо
1 : 1
Скендербеу
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
1
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
19:30
Одд Гренланд
0 : 0
Динамо
52'
52'
52'
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Одд Гренланд
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:45
Динамо
2 : 1
Одд Гренланд
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо
2
Одд Гренланд
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд