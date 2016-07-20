Антонио Йежина
№12
Вратарь
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Команда
Славен Белупо
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 июня 1986 (34) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.07.2016 20 июля 2016 ср 21:45
Динамо
3 : 2
Вардар
20.07.2016 20 июля 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Динамо
3
Вардар
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
12.07.2016 12 июля 2016 вт 21:45
Вардар
1 : 2
Динамо
12.07.2016 12 июля 2016 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Вардар
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд