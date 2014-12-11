Тозе (Антонио Хосе Пинейро)
№70
Полузащитник
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
14 янв. 1993 (28) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
был в запасе
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 19:00
Эшторил
3 : 3
ПСВ
12'
12'
12'
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 19:00
12'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эшторил
3
ПСВ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 20:00
Динамо
1 : 0
Эшторил
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
1
Эшторил
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Эшторил
1 : 2
Динамо
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Эшторил
1
Динамо
2
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Эшторил
2 : 0
Панатинаикос
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эшторил
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
ПСВ
1 : 0
Эшторил
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПСВ
1
Эшторил
0
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур