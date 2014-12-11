Танасис Динас
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 нояб. 1989 (31) год
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 19:00
Динамо
2 : 1
Панатинаикос
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Панатинаикос
1
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
ПСВ
1 : 1
Панатинаикос
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 24'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
1
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 24' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Эшторил
2 : 0
Панатинаикос
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 56'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эшторил
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 56' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Панатинаикос
1 : 2
Динамо
63'
63'
63'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
63'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур