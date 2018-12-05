Нано (Мариано Гонсалес Марото)
№21
Защитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 окт. 1984 (36) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:30
Вильярреал
8 : 0
Альмерия
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вильярреал
8
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала