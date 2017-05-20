Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жеррольд Ньемек
№32
Защитник
Подписаться
Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 мая 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
3
Лилль
1
был в запасе