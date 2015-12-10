Джавид Тагиев
№77
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
22 июля 1992 (28) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Андерлехт
2 : 1
Карабах
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Андерлехт
2
Карабах
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Карабах
0 : 1
Тоттенхэм
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Карабах
0
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Тоттенхэм
3 : 1
Карабах
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Тоттенхэм
3
Карабах
1
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур