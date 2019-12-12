Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ричард Алмейда
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
20 марта 1989 (32) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Карабах
1
Дюделанж
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Карабах
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Севилья
2
Карабах
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
34'
34'
34'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Карабах
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карабах
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
37'
37'
37'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
37'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Дюделанж
1
Карабах
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур