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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эмил Господинов
№1
Вратарь
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
4 апр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Ливерпуль
2 : 1
Лудогорец
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Ливерпуль
2
Лудогорец
1
был в запасе