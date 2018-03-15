Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дерлис Гонсалес
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Сантос
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
20 марта 1994 (27) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2017/2018
15.03.2018
15 марта 2018
чт
21:00
Динамо
0 : 2
Лацио
15.03.2018
15 марта 2018
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Лацио
2
был в запасе
08.03.2018
08 марта 2018
чт
23:05
Лацио
2 : 2
Динамо
08.03.2018
08 марта 2018
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Лацио
2
Динамо
2
был в запасе
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
Динамо
0 : 0
АЕК
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
АЕК
1 : 1
Динамо
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АЕК
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала