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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Талиска (Андерсон Соуза Консейсао)
№94
Нападающий
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 февр. 1994 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
14.03.2018
14 марта 2018
ср
20:00
Бешикташ
1 : 3
Бавария
14.03.2018
14 марта 2018
ср
20:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
1
Бавария
3
был в запасе
20.02.2018
20 февр. 2018
вт
22:45
Бавария
5 : 0
Бешикташ
20.02.2018
20 февр. 2018
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Бавария
5
Бешикташ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала