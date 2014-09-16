Никез Кюдимбана
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
21 янв. 1987 (34) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Галатасарай
1 : 1
Андерлехт
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
1
Андерлехт
1
был в запасе