Фуркан Эзджал
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
3 сент. 1990 (30) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Галатасарай
1 : 4
Арсенал
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Арсенал
4
был в запасе
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
Андерлехт
2 : 0
Галатасарай
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
минуты: 90' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
2
Галатасарай
0
минуты: 90' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур