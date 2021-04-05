Артур Масуаку
№26
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 нояб. 1993 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
-:-
Вест Хэм
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
-
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 1
Астон Вилла
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Вест Хэм
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
Вест Хэм
1 : 0
Фулхэм
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Ливерпуль
2 : 1
Вест Хэм
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:30
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Сити
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:30
Тоттенхэм
3 : 3
Вест Хэм
90'
90'
90'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
3
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Лестер Сити
0 : 3
Вест Хэм
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лестер Сити
0
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
Арсенал
2 : 1
Вест Хэм
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур