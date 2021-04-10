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Олимпиада
Давид Сорья
№30
Вратарь
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 апр. 1993 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
Осасуна
0 : 0
Хетафе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
90'
90'
90'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Бетис
1 : 0
Хетафе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 0
Алавес
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
0
Алавес
0
был в запасе
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5
Хетафе
1
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Хетафе
1 : 0
Уэска
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1
Уэска
0
был в запасе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
Эльче
1 : 3
Хетафе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1
Хетафе
3
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Хетафе
0 : 1
Вальядолид
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Вальядолид
1
был в запасе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Сельта
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:30
Кадис
0 : 2
Хетафе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0
Хетафе
2
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Леванте
3 : 0
Хетафе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
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