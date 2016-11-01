Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Зураб Очигава
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
18 мая 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
Бенфика
1 : 0
Динамо
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Динамо
0
был в запасе
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
Бешикташ
1 : 1
Динамо
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
1
Динамо
1
был в запасе