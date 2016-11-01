Зураб Очигава
№14
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
18 мая 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
Бенфика
1 : 0
Динамо
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Динамо
0
был в запасе
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
Бешикташ
1 : 1
Динамо
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
1
Динамо
1
был в запасе