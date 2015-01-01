Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адам Смит
№31
Вратарь
Подписаться
Команда
Мэнсфилд Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 нояб. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Лестер Сити
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2
Лестер Сити
2
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Халл Сити
0 : 1
Лестер Сити
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
0
Лестер Сити
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Лестер Сити
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
2
Лестер Сити
0
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Лестер Сити
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Саутгемптон
2
Лестер Сити
0
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Вест Бромвич
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Лестер Сити
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
Суонси
2 : 0
Лестер Сити
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Суонси
2
Лестер Сити
0
был в запасе