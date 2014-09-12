Гаспар Панадеро
№33
Полузащитник
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Команда
Альмерия
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 дек. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 22:00
Альмерия
1 : 1
Кордоба
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 22:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1
Кордоба
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 3 тур