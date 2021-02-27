Андрюс Рукас
№5
Защитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 сент. 1996 (24) года
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
-:-
Волгарь
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
-
Волгарь
-
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Динамо
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1
Динамо
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 2
Иртыш
79'
79'
79'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1
Иртыш
2
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
47'
47'
47'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 16:00
Иртыш
0 : 2
Торпедо
53'
53'
53'
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
Динамо
0 : 3
Иртыш
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо
0
Иртыш
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 16:30
Иртыш
1 : 2
Чертаново
46'
46'
46'
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Иртыш
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур