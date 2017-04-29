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Олимпиада
Максимилиан Проничев
№34
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 нояб. 1997 (23) года
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
14:00
Сибирь
1 : 1
Зенит-2
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
1
Зенит-2
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
Зенит-2
3 : 3
Тамбов
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
3
Тамбов
3
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
Тосно
4 : 1
Зенит-2
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 11'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тосно
4
Зенит-2
1
минуты: 1' - 11' / Россия. ФНЛ, 30 тур
26.03.2017
26 марта 2017
вс
9:00
Луч
0 : 0
Зенит-2
26.03.2017
26 марта 2017
вс
9:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 28 тур
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
Зенит-2
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Зенит-2
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 27 тур
12.03.2017
12 марта 2017
вс
14:30
Волгарь
4 : 3
Зенит-2
12.03.2017
12 марта 2017
вс
14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
4
Зенит-2
3
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1
Балтика
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 24 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
16:00
Динамо
0 : 0
Зенит-2
23'
23'
23'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Динамо
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
Зенит-2
0 : 4
Кубань (ЛФЛ)
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Зенит-2
0
Кубань (ЛФЛ)
4
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Мордовия
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Зенит-2
3 : 1
Сибирь
23'
23'
23'
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
23'
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 16 тур
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
Зенит-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Зенит-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
0
Зенит-2
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
Зенит-2
1 : 1
Тосно
45'
45'
45'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Зенит-2
1
Тосно
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 12 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Зенит-2
1 : 0
Луч
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
1
Луч
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 10 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Зенит-2
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
1
Зенит-2
0
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Зенит-2
2 : 1
Волгарь
23'
23'
23'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
23'
минуты: 1' - 43'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 43' / Россия. ФНЛ, 8 тур
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
Балтика
0 : 0
Зенит-2
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Зенит-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2016
31 июля 2016
вс
14:00
Зенит-2
1 : 1
Динамо
5'
5'
5'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Зенит-2
1
Динамо
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 5 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
Зенит-2
1 : 0
Тюмень
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Зенит-2
1
Тюмень
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур