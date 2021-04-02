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Арутюн Григорян
№87
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
32'
32'
32'
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
минуты: 1' - 33'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 33' / Россия. ФНЛ, 34 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
90'
90'
90'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
90'
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 18 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 13 тур